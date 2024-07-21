فتحي مصطفى كامل يطرح أولى أغانيه بعنوان "يلا ندلع"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب الشاب فتحى مصطفي كامل على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أولى أغنياته التي تحمل إسم "يلا ندلع" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، واخراج ديكستر، بالتعاون مع شركة "مزيكا".

تفاصيل الاغنية



"يلا ندلع" أغنية راقصة ومرحة، وتتناسب مع أجواء موسم الصيف،وقد تم تصويرها بإحدى القرى فى الساحل الشمالي.



ويذكر ان المطرب فتحى عبر عن سعادته بدعم والده الفنان مصطفى كامل له، ومشاركته فى أولى أغنياته بكتابة الكلمات والألحان لأغنية "يلا ندلع ".

وروج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لبرومو الأغنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا: "ألف ألف مبروك لابني وحبيبي وأجمل وأحلى حاجة فى حياتي، مبروك يا قلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح يا حبيبي يا رب، ويا رب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يا رب".



وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية إنه يتمنى النجاح والتوفيق لنجله فتحي في أولى أغانيه التي تحمل اسم يلا ندلع، ويتوقع لها نجاحا كبيرا بعد طرحها على القنوات ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.