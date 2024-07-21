نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة: لامين يامال هو خليفة ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بازل بواب المعد البدني في أكاديمية برشلونة، أن المنتخب الإسباني أثبت للعالم فوزه المستحق ببطولة اليورو 2024.

تصريحات مدرب برشلونة

وأكد بواب في تصريحات تلفزيونية، أن لامين يامال أصبح ظاهرة في العالم والكل يتحدث عنه لما يتمتع به من قوة بدنية ومهارات كبيرة رائعة.

وأضاف بازل بواب، أنه من المهم الآن الاإعداذ البدني الجيد لجميع اللاعبين منذ مرحلة الناشئين.

وأضاف: بالطبع أتخيل وأؤكد أن لامين يامال هو ميسي الصغير لما يظهره للعالم وتابعناه في برشلونة وبطولة اليورو الأخيرة.