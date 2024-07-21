نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-7-2024 في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات اليوم الأحد 21-7-2024 في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستكون ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من دوري نايل.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الأحد، مباراة الزمالك ضد الداخلية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

المصري ضد المقاولون العرب – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الداخلية ضد الزمالك – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنبي ضد زد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد، عبر قنواتها.

