نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..قناة الحياة تعلن بث حفل القيصر كاظم الساهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت شبكة قنوات الحياة بث حفل القيصر كاظم الساهر الذي تم احياءه منذ عدة أيام بمهرجان العلمين لنسخته الثانية وذلك في تمام العاشرة مساءً.

ترويج القناة للحفل

وأعلنت القناة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: "10 مساءً.. سهرة غنائية من طراز فريد لعشاق الطرب مع النجم "كاظم الساهر".. انتظرونا على شبكة تليفزيون الحياة.



إشادات واسعة بحفل القيصر بالعلمين



وأشادت مراسلة extra news بالحفل قائلًة: « حفل كاظم الساهر شهد تفاعل كبير مع الجمهور، والجمهور كان يشدوا ويتغنى بالقصائد معه ويطلبون الأغنية مرة وأثنين، وكان فى حالة مزاجية عالية جدًا، وكان مستمتع جدًا مع الجماهير، وكانت ليلة خيالية مع القيصر كاظم الساهر، إحنا مكملين، كل يوم فيه جديد فى مهرجان العلمين، وكل يوم فيه مفاجئات بالمهرجان».

وتابعت: « النهاردة المتصدر للمشهد هو حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، فلها طلة طفولية وإبتسامة كلها براءة، ووقفتها على المسرح مختلفة، وتمتلك أدوات لا يمتلكها سوى ماجدة الرومي، وهذا هو سر إستمرارية نجومية ماجدة الرومي، وموسيقى ماجدة الرومي استمرت أمام ألوان كثيرة من الموسيقي المختلفة، وهو سر عشق الجمهور لها».

تفاصيل مهرجان العلمين



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح"، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.