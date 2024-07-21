نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. سوما تستعد لطرح "لم عشمك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة سوما لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "لم عشمك "بعد غياب عن الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "لم عشمك"

أغنية "لم عشمك "من كلمات صابر كمال ومن الحان محمد يحيي، ومن توزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج نصر محروس.

آخر أعمال سوما



وكانت آخر أعمال المطربة سوما، أغنية ندمانة، التي تم طرحها عام 2016، والتي حققت نجاحًا كبيرًا من خلالها.

كلمات أغنية ندمانة



انا في حياتك مش أي واحدة والسلام

انا حبي ليك يا حبيبي عمره ما كان كلام

لو هتنسى، قول على الدنيا السلام

انا لما حبيتك بجد حبيت قوي

معرفش ان الحب ده عندك رخيص قوي

دا كان مكانك في قلبي عالي، نزل قوي

ندمانة ان انا حبيت بأمانة

زعلانة ع اللي بقيت فيه زعلانة

تعبانة، منك لله بأمانة

أنا الغلطانة م الأول

غمضت عيني وسبتلك نفسي

وبدِّيتك على نفسي



خلاك تشوف قلبي مالوش قيمة

عشان عاشقاك

وندمانة ان انا حبيت بأمانة

زعلانة ع اللي بقيت فيه زعلانة

تعبانة، منك لله بأمانة.