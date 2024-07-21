العالم اليوم - ميشيغان..ترامب يعقد أول تجمع انتخابي حاشد بعد محاولة اغتياله

انتم الان تتابعون خبر ميشيغان..ترامب يعقد أول تجمع انتخابي حاشد بعد محاولة اغتياله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 11:18 صباحاً - عقد المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أول مؤتمر انتخابي له منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت، حيث عاد إلى ولاية ميشيغان المتأرجحة إلى جانب نائبه الجديد جاي دي فانس.

وقال ترامب، مستذكرا حادثة إطلاق النار في 13 يوليو في ولاية بنسلفانيا التي أدت إلى إصابة أذنه ومقتل أحد أنصاره وجرح اثنين آخرين، أمام الحشد "لقد كان ذلك قبل أسبوع واحد بالضبط، في نفس الساعة والدقيقة".

أضاف قائلا "أنا أقف أمامكم فقط بفضل الله القدير"، وفقا للأسوشيتد برس.

وانضم إلى ترامب السيناتور عن ولاية أوهايو جاي دي فانس في أول حدث يجمعهما معًا منذ أن أصبحا مرشحي الحزب الجمهوري لمنصبي الرئيس والنائب.

وقبل وصول ترامب، قال فانس "أجد صعوبة في تصديق أنه قبل أسبوع، حاول قاتل قتل دونالد ترامب، والآن لدينا حشد كبير في ميشيغان للترحيب به مرة أخرى في الحملة الانتخابية".

وتعد ميشيغان واحدة من الولايات القليلة المتأرجحة الحاسمة التي من المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وفاز ترامب بالولاية بفارق ضئيل بما يزيد قليلا على 10 آلاف صوت في عام 2016، لكن الديمقراطي جو بايدن قلب الدفة مرة أخرى عام 2020، وفاز بفارق 154 ألف صوت في طريقه إلى الرئاسة.

وبعد أن بدا متجهما وانفعاليا على نحو غير معهود خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي، عاد ترامب إلى أسلوبه المعتاد بإهانة منافسيه الديمقراطيين وتكرار مزاعمه بشأن انتخابات عام 2020 وإطلاق النكات التي أثارت الضحك بين الجمهور.