العالم اليوم - أرباح شركة "سبكيم" السعودية الصافية تهبط 61% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح شركة "سبكيم" السعودية الصافية تهبط 61% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 11:18 صباحاً - تراجعت الأرباح الصافية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" السعودية بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، تحقيق أرباح صافية قدرها 121.5 مليون ريال (32.39 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 312.9 مليون ريال قبل عام، مما يعني أنها تراجعت 61.2 بالمئة.

وأرجعت الشركة في البيان السبب في تراجع الأرباح الحاد إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

وأشار البيان إلى تلقي الشركة التسوية الكاملة والنهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال متعلقة بالأضرار الناجمة عن الحريق في مصنع شركة تابعة.

كما هبطت الأرباح الصافية لفترة النصف الأول من العام الحالي 61.3 بالمئة لتصل إلى 303 مليون ريال مقابل 783.3 مليون ريال قبل عام.