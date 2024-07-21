نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سامي يعلن عن انضمام طاهر أبو ليلة لـ غموض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وليد سامي انضمام الفنان طاهر أبو ليلة لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة طاهر أبو ليلة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، انضمام الفنان ياسر على ماهر لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.

تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال وليد سامي

ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال طاهر أبو ليلة

والجدير بالذكر آخر أعمال طاهر أبو ليلة فيلم أسود ملون ودولارات دولارات، وقبلهما قدم في العام الماضي فيلمي مستر إكس لـ أحمد فهمي ومغامرات كوكو من بطولة بيومي فؤاد.