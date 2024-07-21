نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ محمد صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان محمد صبحي تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا لظهوره الأخير ببرنامج نظرة، والذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق، والذي فضح من خلال اللقاء عن المخطط الصهيوني وسر غضبه من جماعة تكوين وأعماله الفنية وغيرها من الأمور الهامة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ محمد صبحي

نشأة محمد صبحي

ولد محمد صبحي في 3 مارس عام 1948 بالقاهرة، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام 1970 بتقدير امتياز، فتم تعيينه معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس لتحقيق حلمه الذي رواده منذ الصغر، ليخرج إلي الساحة الفنية، وبدأ كمبارس في أدوار صغيرة من خلال خشبة المسرح.



بدايته الفنية

بدأ محمد صبحي مشوارة الفني في عام 1968، وهو طالب بالفرقة الثانية بالمعهد كـ كمبارس في بعض المسرحيات، وفي عام 1980، افتتح استوديو الممثل مع صديقه وخريج دفعته الكاتب المسرحي لينين الرملى، ومن هنا بدأ محمد صبحي يلفت إليه الانتباه، فقد نجح الثنائي في تقديم مجموعة من أجمل وأنجح المسرحيات في عالم الفن.

قدم محمد صبحي العديد من المسرحيات، والمسلسلات، والأفلام أبرزها :

مسرحية وجهة نظر، مسرحية تخاريف، مسرحية علي بيه مظهر، مسرحية انتهي الدرس ياغبي، مسرحية هاملت، مسرحية الجوكر، مسرحية طبيب رغم انفه، مسرحية خيبتنا، وآخرها عيلة اتعملها بلوك.

أبرز أعماله الدرامية

نجح محمد صبحي في خطف قلوب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر فن له قيمة كبيرة في قلوبنا ومن بين أبرز الأعمال فارس بلا جواد، يوميات عائلة ونيس، سنبل بعد المليون، رجل غني فقير جدا، ملح الأرض، شملول، كيف تخسر مليوم جنيه، رحلة المليون، وغيرها من الأعمال.

