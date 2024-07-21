قالو الكبير كبير المقام وأنا الكبير مفيش كلام... هكذا روج حكيم عن أحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع النجم حكيم مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الكبير "،

حيث شارك "حكيم" جمهوره بفيديو من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" قالو الكبير كبير المقام وأنا الكبير مفيش كلام... أغنية الكبير حكيم قريبا".

تعليقات الجمهور على منشور حكيم

وفورا من مشاركة المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، أن شاء الله هتكسر الدنيا، شكل الأغنية جامد وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حكيم



والجدير بالذكر آخر أعمال حكيم أغنية أونانانا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا

فكك من الهم، عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

هنعيشها مرة مالهاش إعادة

علي صوتك وقول معايا

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا

ليه على طول مخك شغال؟

ومركز مين باع، مين خان

ليه لوحدك قاعد زعلان؟

يا صاحبي الكنز في راحة البال

هنا في قلوب تشيل وتصفى

هنا في عيون تنام وتسهر

هي الحياة تكسب وتخسر

اكسر حاجز الخوف هتقدر

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا (اكسر حاجز الخوف هتقدر)

قافش بس ليه؟ عملوا لك إيه؟

قوللي طب في إيه، احكيلي بس مالك

قوللي وما تخبيش، ابسط نفسك عيش

ناس ما بتختشيش اضحك بالعند فيهم

أوه نا نا نا أوه نا نا نا

أوه نا نا نا أوه نا نا نا (أوه، أوه)

قول طب ليه هنشيل في هموم

دنيا عجيبة ومش هتدوم

مهما تجري فيها مالكش حدود

كل ده نصيب مكتوب مقسوم

قد أي حاجة والعنوان بص

تيجي في طريقي هتوه في النص

عندي أصحاب كتيرة وزي الرز

حب الناس ده رزق واوعى تبص

سيبك من اللي ناسيك

ركز في اللي شاريك

شوف مين كانوا جنبيك

وأنت في وقت ديقة

لو الطريق مسدود

افتح بابك فوت

فرفش، عيش المود

ويلا قول معايا