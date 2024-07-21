بعد تصدرها التريند..الجمهور يشيد بأغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "برود ببرود" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور والإشادة بها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 519 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الخامس عبر يوتيوب.

ولقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وقد عبروا عن إعجابهم بها من خلال خاصية التعليقات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسيقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز التعليقات الإيجابية التي حازت عليها أغنية "برود ببرود"

ماذا قال الجمهور عن أغنية “برود ببرود” ؟

وقد عبر الجمهور عن إعجابه بالأغنية كالآتي:-

(مهما اختلف الكاتب والملحن يظل صوت وإحساس رامي جمال مختلف، الأغنية تحفة بجد، إزاي الأغنية جميلة كدة، صوتك روعة بجد، كلمات الأغنية رهيبة، إزاي أغنية قادرة تقوينا على الموف أون كدة، هتكسر الدنيا، ده أنا أجمل حاجة تحصلك ياسلام على الكوبلية ده من كلمات ولحن وإحساس، الكلام اللي محتاج أقوله بس مش قادر انطقه، رامي متألق الفترة دي في اختيار أغانيه، الأغنية حقيقي نزلت في وقتها...) وغيرها الكثير من التعليقات.

وأغنية "برود ببرود" من كلمات احمد العزب، الحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك