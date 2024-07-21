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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

متي تقام مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في دوري نايل؟

ويختتم الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب أحد الفنادق بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.