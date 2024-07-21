وزير التعليم يصل بنى سويف لبحث أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لجولاته المستمرة فى محافظات الجمهورية، وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة بنى سويف؛ لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة الدكتور محمد هانى غنيم، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وبلال حبش نائب المحافظ، وقيادات الوزارة وهانى عنتر الصابر مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.

وقد ثمن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما أكد حرصه على بذل كافة الجهود وتعزيز مختلف آليات التعاون مع المحافظة لتطوير المنظومة التعليمية.

ومن جهته، رحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالدكتور محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا على دعم جهود وزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة إمكانيات المحافظة من أجل مواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بمحافظات بنى سويف والفيوم، وأسيوط، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بهذه المحافظات، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.