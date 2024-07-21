عاجل - أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. انتهى رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أنهى أمس السبت، طلاب شعبة علمي رياضة وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين امتحاناتهم، بينما أنهى طلاب شعبة علمي علوم وأدبي امتحاناتهم الأربعاء الماضي، وصار اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم الآن متركزا على البحث عن أخبار عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الاستفسارات بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

وفقا لمصادرنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 لن يكون قبل مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وتحديدا بعد انتهاء جميع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 ورصد الدرجات وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024.

أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا للكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 قريبا، ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الفترة من نهاية يوليو الجاري حتى أول أغسطس 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. مؤشرات مطمئنة

أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات مطمئنة قبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

وقبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مؤشرات نسب النجاح مطمئنة جدا.

أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية التي بلغت 96.62%؜، مؤكدة أن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار المؤشرات المعلنة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 عن نسبة النجاح فى امتحان الفيزياء، حيث بلغت 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.