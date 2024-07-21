عاجل - موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

أحمد جودة - القاهرة - شهر 8 موعد امتحانات الثانوية الازهرية الدور الثاني 2024

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني، يهم كثيرًا من طلاب الثانوية الأزهرية، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول، وذلك حتى يستعد الطلاب لها.

ونظم الأزهر الشريف امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر في جميع المواد، بحيث لا يتعرض الطلاب لأي ضغط، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

وحدد الأزهر الشريف موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني، لكل مادة بشكل منفصل، إلى جانب التعليمات المتعلقة بالامتحانات، إذ أدى الطلاب أولى الامتحانات أمس السبت، لصفوف النقل الابتدائية من الرابع حتى الخامس، وصفوف الأول والثاني الإعدادي الأزهري، وصفوف الأول والثاني الثانوي الأزهري.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وحول موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني، فمن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوية، امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، وتأتي مواعيد امتحانات الشهادات الأزهرية كالآتي: