نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان قيادة مباراته الأهلي وبيراميدز.. الحكم الألماني يثير الجدل بواقعة التلاعب في النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن اتحاد الكرة طاقم حكام المباراة والذي يحمل الجنسية الألمانية ليقود مباراة الفريقين المرتقبة.

ويتكون الطاقم من فيليكس تسفاير حكم للساحة، ويعاونه مواطنيه روبرت كيمبتير مساعد أول، يان زيدال مساعد ثان، ويتواجد دانيال شلاجر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من ساشا ستيجمان ويعاونه مايك بيكيل.

قضية تلاعب

ويمتلك الحكم الألماني قضية مثيرة للجدل والتي تعود للعام 2005، بعد تورطه في قضايا تلاعب في النتائج بالدرجة الثانية في الدوري الألماني.

وعقب ثبوت التهمة كانت العقوبة بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.

وتعد هذه المباراة الثالثة والذي يستعين بها الاتحاد المصري بطاقم اجنبي والاولى خلال الموسم الحالي الذي استعان بها بطاقم ألماني.