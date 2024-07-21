الرياضة

بعد إعلان قيادة مباراته الأهلي وبيراميدز.. الحكم الألماني يثير الجدل بواقعة التلاعب في النتائج

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن اتحاد الكرة طاقم حكام المباراة والذي يحمل الجنسية الألمانية ليقود مباراة الفريقين المرتقبة.

ويتكون الطاقم من فيليكس تسفاير حكم للساحة، ويعاونه مواطنيه روبرت كيمبتير مساعد أول، يان زيدال مساعد ثان، ويتواجد دانيال شلاجر حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من ساشا ستيجمان ويعاونه مايك بيكيل.

قضية تلاعب

ويمتلك الحكم الألماني  قضية مثيرة للجدل والتي تعود للعام 2005، بعد تورطه في قضايا تلاعب في النتائج بالدرجة الثانية في الدوري الألماني.

وعقب ثبوت التهمة كانت العقوبة بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.

وتعد هذه المباراة الثالثة والذي يستعين بها الاتحاد المصري بطاقم اجنبي والاولى خلال الموسم الحالي الذي استعان بها بطاقم ألماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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