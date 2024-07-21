نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يشكو للإدارة من ضعف مركزي الجناح الهجومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تطورات جديدة بشأن الراحلين عن صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي 2024، وأيلغ كولر الإدارة أنه لا يوجد لاعبين جيدين بمركز الجناح في صفوف الأهلي.

كولر يشكو للإدارة من ضعف مركزي الجناح الهجومي

وأكد كولر للإدارة أن حسين الشحات هو أفضل اللاعبين الذي يمكن الاعتماد عليهم بشكل أساسي فقط، أمام الباقي فهناك أزمات معهم، ويرى أن بيرسي تاو واحمد عبدالقادر لاعبين جيدين ولكن إصاباتهم كثيرة طوال الموسم، بينما يرى ضرورة الاستعناء عن رضا سليم وطاهر محمد طاهر.

وطلب كولر دعم صفوف الأهلي بجناح أجنبي بدلا من رضا سليم بجانب التعاقد مع جناح محلي جديد مع الموافقة على إعارة طاهر محمد طاهر.