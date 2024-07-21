فن ومشاهير

لأول مرة..كارولين عزمي تشارك تامر حسني في إعلان إحدي شركات الإتصالات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني مساء أمس برومو إعلانه الجديد لصالح إحدي شركات الإتصالات، وقد تأتي الأغنية ديو بين الفنان تامر حسني والفنان بهاء سلطان وتظهر الفنانة كارولين عزمي موديل الإعلان، وتحمل أغنية الإعلان اسم "معلمين" الذي من المقرر طرحها قريباً.

661315ca5e.jpg

تفاصيل أغنية "معلمين" لـ تامر حسني

 

وظهر تامر حسني خلال الإعلان في سفينة على البحر برفقة كارولين عزمي وينتظر مكالمة هاتفية من بهاء سلطان لتبدء الأغنية، واكتفى بالترويج بكوبليه واحد فقط ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا.

40d05603d8.jpg

تفاصيل حفل العلمين لـ تامر حسني

 

ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".

99fbc06bf5.jpg

آخر أعمال الفنان تامر حسني في الغناء

 

أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب

52855cdae2.jpg

كلمات أغنية جامدين جامدين

 

وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من ايديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكمله

والسهره جامده معانا ولسه مبيته

واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى ومتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ميكرمش

هنعيش الدنيا مره ياعم فكها 

جامدين جامدين كده كده 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا