الرياضة

تردد قناة أون تايم سبورت الناقل لمباراة المصري والمقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقل لمباراة المصري والمقاولون العرب

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

تردد قناة اون تايم سبورت hd عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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