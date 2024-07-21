نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضم صفقتين جديدتين من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع يسري وحيد ظهير أيسر فريق طلائع الجيش، لتدعيم صفوف الفريق.

أمير هشام: الزمالك حصل على توقيع يسري وحيد وشعبان من الجيش

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك حصل أيضًا على توقيع محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، لتعويض رحيل محمد عواد المحتمل، ولكن جوزيه جوميز المدير الفني يريد محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي".