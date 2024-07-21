ليونزبريدج تدرس إقامة مصنع لإنتاج الفوسفوريك في مصر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – تبحث شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون إقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور، التابع لوزارة الصناعة بتكلفة استثمارية تبلغ 395 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكر بيان لوزارة النقل والصناعة مساء اليوم أن المشروع المقترح يشمل مراحل توسعة متعددة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار، موضحة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات التصدير والقيمة المضافة ويتضمن مرافق إنتاج عديدة.

ونوّه البيان بأن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 350 ألف طن سنويا من حمض الفوسفوريك، ومضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية وكذلك إنتاج 500 ألف طن حمض الكبريتيك سنويا.

وأشار إلى أن توسعات المشروع تشمل إمكانية إنتاج حمض الكبريتيك ومنتجات أخرى مثل سماد فوسفات أحادي الأمونيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط استخدام الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع لاحقا لتعزيز المسؤولية البيئية للمشروع، حيث سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب التصدير للخارج.

وناقش نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية ومشروعات الطاقة، تفاصيل المشروع.

كما ناقش الوزير المقترح المقدم من شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون بتأسيس شركة المشروع بنظام المناطق الحرة داخل منطقة أبو طرطور، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للمشروع وسرعة البدء في تنفيذه.

وأكد الوزير على رفع وزارة النقل كفاءة الطرق المؤدية للميناء، مشددا على حرص الوزارة على تقديم جميع أشكال الدعم لتذليل أي عقبات تواجهها الشركة في سبيل إقامة مشروعها بما يسهم في إنتاج حمض الفوسفوريك بدلاً من تصدير خام الفوسفات إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، وأشاد براين ويسون، رئيس شركة ليونزبريدج، بـ”المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية في مصر”، معربا عن سعادته بسير المباحثات وخاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة في أقرب وقت ممكن.