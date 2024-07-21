نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات في البرنامج الرياضي لأولمبياد باريس 2024.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، الظهور الأولمبي الأول لرياضة الـ "بريك دانس"، وعودة التسلق والتزلج وركوب الأمواج إلى الجدول الأولمبي بعد ظهورها في طوكيو.

تغييرات في البرنامج الرياضي لأولمبياد باريس 2024.. تعرف عليها

* الظهور الأولمبي الأول

نشأت رياضة الـ "بريك دانس" في حي برونكس بنيويورك في السبعينات، وهي شكل تنافسي يمزج بين البراعة الفنية وحركات الرقص البهلوانية، وستظهر لأول مرة في أولمبياد باريس 2024.

سيكون الفائز ببطولة الاتحاد العالمي لرياضة الرقص مرتين فيكتور مونتالفو (30 عامًا) والكندي فيل ويزارد (فيليب كيم) (27 عامًا) الأوفر حظًا في فئة الرجال.

وستكون بطلة العالم 2023، نيكا (دومينيكا بانيفيتش) من ليتوانيا (17 عامًا)، واليابانية آمي (يواسا) أبرز المشاركات في فئة السيدات.

* ما هي الرياضات التي تعود للظهور من أولمبياد طوكيو؟

أدرج منظمو أولمبياد باريس رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، والتي ظهرت جميعها أيضًا كأحداث إضافية في طوكيو 2020.

التسلق: سيكون هناك حدثان للمتنافسين من الذكور والإناث في باريس - التسلق السريع والمنافسة المشتركة للتسلق الـ "بولدرينغ والليد".

التزلج على الألواح: سيكون للتزلج تخصصان، الشارع والمنتزه.

ركوب الأمواج: سيشارك 48 متسابقًا في منافسات الألواح القصيرة في تيهوبو في تاهيتي الواقعة على بعد 16000 كيلومتر تقريبًا من أماكن الألعاب الرئيسية.

* ما هي الرياضات التي تقرر استبعادها؟

استبعدت رياضة الكاراتيه من ألعاب باريس 2024، التي يرجع ظهورها الأول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما استبعدت أيضًا رياضة "البيسبول" في باريس ولكنها ستعود في لوس انجلوس 2028.

