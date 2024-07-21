نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفوز برباعية على بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيراميكا كليوباترا، أمام نظيره بلدية المحلة، بفوز الأول برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة الـ 31.

أحداث الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة

انطلقت أحداث الشوط الأول بين فريق سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة، بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي سيراميكا وأحرز اللاعب أحمد قندوسي لاعب سيراميكا هدف عن طريقة ركلة جزاء في الدقيقة الـ3.

وفي الدقيقة الـ17 أحرز لاعب سيراميكا كليوباترا صديق ايجولا هدفه الثاني في شباك بلدية المحلة.

وفي الدقيقة ال 42، أحرز اللاعب صديق ايجولا هدفه الثاني له والثالث لفريقه سيراميكا كليوباترا.

أحداث الشوط الثاني

وانطلقت أحداث الشوط الثاني بين فريق سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة بتفوق سيراميكا بإحراز الهدف الرابع للفريق بأقدام نور علاء في الدقيقة ال 78.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد فايز - أحمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان عثمان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - سعد سمير - خالد صبحي - محمد عادل - محمد إبراهيم - نور علاء - أحمد ياسر ريان - أحمد القرموطي - چون ايبوكا.