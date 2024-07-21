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أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إن ادارة الزمالك بدأت التحرك لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة وذلك لتشكيل فريق قوي قبل خوض السوبر الافريقي 27 سبتمبر المقبل ومن بعده السوبر المحلي والذي قد يشارك فيه الزمالك خلال الاسبوع الأول من اكتوبر المقبل.

كيف يفكر الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز 3 مراكز اولوية قصوى للتدعيم خلال الصيف وهم المهاجم الصريح والجناح الايسر ومركز لاعب الوسط المدافع (مركز رقم 6).

وبدأ الزمالك التحرك لضم مهاجم افريقي حيث بدأ دراسة السير الذاتية لعدد من المهاجمين الاجانب على أن يستمر سيف الجزيري وعودة حسام اشرف مهاجم الفريق المعار لبلدية المحلة.

وسيبحث الزمالك عن جناح اجنبي بجانب لاعب وسط مدافع سواء اجنبي أو مصري بالدوري ولكن لم يتم الاستقرار على لاعب بعينه رغم متابعة محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وقرر الزمالك تدعيم الجبهة اليمنى بعودة احمد محمود المعار لفريق الجونة والاكتفاء بوجوده مع عمر جابر بينما يمثل الظهير الايسر ازمة لعدم وجود لاعب جيد بالدوري المصري رغم عرض الثنائي الاجنبي جوناثان نجويم واسحاق يعقوبو والذان وافقا على الانضمام للزمالك ويتبقى رأي جوميز الحاسم لضم احدهما.

وسيعرض المجلس على جوميز امكانية تدعيم خط الدفاع رغم وجود مقترح بعدم ضم مدافع في ظل عودة الونش القريبة من الاصابة ووجود المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري والثنائي الشاب أحمد رفاعي وأحمد مجدي.