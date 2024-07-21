نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة مباريات الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد التي ستكون ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من دوري نايل.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

يحتل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدف، ويأتي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 12 هدف، فيما يأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 11 هدف.

فيستون مايلي، بيراميدز: 14 هدف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 هدف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 11 هدف.

ياو أنور، البنك الأهلي: 11 أهداف.

حسام حسن، سموحة: 10 أهداف.

وسام أبوعلي، الأهلي: 10 أهداف.

أحمد زيزو، الزمالك: 9 أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 9 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 9 أهداف.

صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا: 9 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 7 أهداف.

عبد الله السعيد، الزمالك: 7 أهداف.

إمام عاشور،الأهلي: 7 أهداف.