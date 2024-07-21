نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من إبراهيم نور الدين على حكم الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، على تصريحات أحمد داودا بأنه طالب لاعبي مصر المقاصة عند تسديد ركلة جزاء ضد النادي الأهلي، في البطولة التي كان ينافس عليها الفريق، بعدم إجراء متابعة حال التصدي لها في نهاية المباراة.

وتابع نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "بالفعل طالبت لاعبي مصر المقاصة بعدم المتابعة على الكرة، لأنها كانت في نهاية المباراة، وهذا قانون لا يمكن تغييره ولذلك طلبت عدم الاستمرار في اللعب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "الألماني فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، من الحكام الجيدين ولكن نتمنى المسابقة أن تنجح ولكن حكامنا المصريين بخير".