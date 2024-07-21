نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من إياد العسقلاني على مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم إياد العسقلاني، نجم منتخب مصر الأولمبي ونادي روستوف الروسي، مصيره في الموسم القادم، بعد ارتباط إسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكد إياد العسقلاني في تصريحات عبر أون تايم سبورت:" يحدث حديث مباشر معي من أي فريق أي مفاوضات تكون مع وكيل أعمالي، وتحدث معي أحمد يحيى أحد وكلائي بعرض من النادي الأهلي وهو يعلم أولوياتي".

وتابع:" النادي الأهلي له قيمة كبيرة وهو بطل إفريقيا ولكن اولوياتي هي استمرار تجربة الاحتراف وداخل مضر تربيت في نادي الإسماعيلي".

وأشار لعبت لجميع المنتخبات، وتعجبت من عدم اللعب في الإسماعيلي، وفخور باللعب تحت قيادة إيهاب جلال".

‏واختتم:" تعرضت للظلم من جانب بعض المدربين، وحقي رجع ليا بتألقي واحترافي في الدوري الروسي".