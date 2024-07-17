اهربوا فوراً الي السعودية ..ليلى عبد اللطيف تكشف عن آخر توقعاتها وتطالب سكان هذه الدوله بالفرار

الرياض - محمد الاطلسي - أصبحت توقعات ليلى عبد اللطيف محط اهتمام الكثير من المتابعين على مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب خبرة ليلى عبد اللطيف الواسعة في مجال علم الفلك والأبراج حيث تحققت بالفعل 8 تنبؤات صحيحة خلال شهر يناير 2024 ولهذا السبب حرص المشتركين على معرفة توقعاته للفترات القادمة كما حذرت من 3 أحداث متوقع حدوثها خلال الأيام القادمه من العام الجاري.

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف كشفت عنها خلال تصريحات تلفزيونية وهي عبارة عن 3 توقعات لهذا العام وأحداثها مأساوية للغاية لأن التوقع الأول يتعلق باندلاع عواصف قوية وأمطار غزيرة في لبنان قد تؤدي إلى فيضانات في الشوارع والأحياء التي يمكن أن تدمرها ومن المحتمل أيضًا أن تتفاقم هذه الظروف الجوية القاسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024م.

ويتعلق التوقع الثاني باحتمال وقوع جريمة مخطط لها في أحد أكبر البنوك في العالم، مما قد يؤدي إلى هجوم مباشر أو تفجير إرهابي، ويؤدي إلى حالة من الذعر والتوتر داخل المجتمع الدولي.

من أبرز التوقعات التي تحققت لخبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف هو اكتشاف علمي جديد لعلاج السرطان، حيث تم ابتكار حبة دواء تستهدف الأورام دون التأثير على الخلايا السليمة في الجسم.

كما من المتوقع أن تتعرض اليابان لزلزال قوي يعقبه تسونامي خطير وهو ما حدث بالفعل منذ أن لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والبشر في اليابان بسبب الزلزال والتسونامي.

كما توقع أن يواجه الملياردير الشهير إيلون ماسك أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ما تحقق بالفعل حيث خسر هذا الملياردير ما يقرب من 31 مليار دولار من قيمة منصة X التي اشتراها.

توقعت ليلى عبد اللطيف عددا من الأحداث التي ستحدث اعتبارا من بداية عام 2024، تتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تشهدها الإكوادور. وتأكد ذلك بعد حالة الفوضى والاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي أسفرت عن صراع عنيف بين الحكومة وإحدي عصابات المخدرات وهروب أخطر مجرم في البلاد وإعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين .