أميرة سيد مكاوي: والدى كان يتعامل مع الحياة بخفة وأنها زائلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

قالت أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار والملحن سيد مكاوي إنه برغم مرور كل 27 عامًا منذ رحيله إلا أنها تعيش بلا ظهر، متابعة: "مش مجرد إحساس أنه سايب فراغ لكن عايشة من غير ظهر منذ رحيله، وكل ما تمر الأيام وأكبر الذكريات تزهر، ويزيد الشعور بالفقد صحيح مع التقدم في السن مش بيحصل بكاء ولا انهيار لكن إحساس الفقد يزيد، ومش سهل فقدان حد زي سيد مكاوي، ولسة متعلقة بيه لغاية دلوقتي".

وأضافت أميرة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن والدى كان يتعامل مع الحياة بخفة رغم أنه في ظروفه الصحية لم يعش حالة الأسى الخاصة بفقد البصر لكن كان مستقبل الحياة بروح خفيفة وكان بيتريق علينا لما النور يقطع ويقول جتلي الفرصة عشان أوريكم تمشوا إزاي في الظلمة".

واختتمت: " كان فاهم الدنيا صح وأنها زائلة وأن السعادة فيها تقتنص وأن سر الحياة أن يرى الحياه بشكل إيجابي وإستطاع نقل ذلك للناس"، مستطردة: "أنا كانت شقية وأنها قضيت مع والدها ووالدتها وقت أطول كون شقيقتها الكبرى إيناس تزوجت مبكرًا وكانت هي صغيرة وأنها مكثت برفقة الراحل فترة أكبر".