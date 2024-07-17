بعلاقة حب.. تفاصيل شخصية ثراء قبيل في كل سنة مرة

القاهرة - محمد ابراهيم -



تشارك ثراء قبيل في مسلسل جديد بعنوان "في كل سنة مرة" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل.



تفاصيل شخصية ثراء قبيل



وكشفت ثراء قبيل في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل دورها في المسلسل حيث تجسد شخصية هاجر وتجمعها علاقة حب مع أحمد داود، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ولم يتم تحديد المنصات الرقمية التي سيُعرض عليها.

فريق عمل كل سنة مرة



مسلسل كل سنة مرة، من بطولة أحمد داود، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، وتدور قصته في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يجسد أحمد داود شخصية مخرج مسرحي يقع في حب ثراء جبيل.

تفاصيل كل سنة مرة



مسلسل كل سنة مرة ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تدور أحداثه فى في إطار من الإثارة والتشويق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنان أحمد داوود والمخرج يحيى إسماعيل بعد تعاونهما في مسلسل "زينهم".

آخر أعمال ثراء قبيل



يذكر أن آخر أعمال ثراء قبيل مسلسل "ورق التوت"،و تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة تسعة أشهر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم، مع معالجة بعض القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي وتحديد النسل والجهل والاضطراب النفسي والتنمر والتحرش الجنسي والمشاكل الطبقية،

فريق عمل ورق التوت

والمسلسل من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدي، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على