الأردن يدين حادث إطلاق النار في العاصمة العُمانية مسقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:25 صباحاً - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط، مطلع الأسبوع الجارى، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من بينهم أحد رجال الشرطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، واستنكار المملكة المطلق لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

وأعرب السفير القضاة - في بيان عن أصدق التعازي لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.