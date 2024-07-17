مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:29 صباحاً - اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وادى مستعمرون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين دخلوا بأكثر من مجموعة وان شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.