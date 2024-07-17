نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة: إعادة الهيكلة وتطوير الإرشاد والتعاونيات على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 01:11 مساءً - قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اهتمام خاص بملف الارشاد الزراعي، وتطويره، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، فضلا عن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب المزارعين عليها، للتيسير عليهم، ذلك بالإضافة الى ملف تطوير الري الحقلي، وتوعية المزارعين.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الزراعة، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.

وأكد فاروق حرصه الشديد على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزراة ومجلسي الشيوخ والنواب وخاصة لجنة الزراعة والري، في كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة الى أن أعضاء المجلس، يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بما فيهم المزارعين، ويقفون على المشاكل التي تواجههم، والتي سيتم التنسيق المشترك من أجل اتخاذ خطوات سريعه لعلاجها، بالإضافة الى المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أن من بين الموضوعات التي تم الانتهاء منها وسيتم ارسالها للمجلس التعديلات الخاصة بقانون الزراعية، فضلا عن التعاونيات الزراعية.

وأكد فاروق أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للتعاونيات في العديد من دول العالم، وتطبيق ما يتناسب منها مع مصر، وذلك في سبيل تعميق دول التعاونيات والجمعيات الزراعية، لتؤدي أدوار هامة لخدمة المزارعين، بداية من توفير وتقديم كافة مستلزمات الأنتاج الزراعي، مرروا بكافة عمليات الزراعة، بما فيها الخدمات الإرشادية المتكاملة، نهاية بعمليات الحصاد وتسويق المحصول.

ونوه إلى أن ضمن الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا الفترة المقبلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، والتعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها.

وأشار فاروق إلى أنه سيتم أيضا خلال الفترة المقبلة، العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع وزير الزراعة أنه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الانتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وخاصة الأسمدة.

ومن جهته قدم المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التهنئة لوزير الزراعة، لافتا ألى أن مجلس الشيوخ هو الذراع الاستشاري في التشريع، وان لجنة الزراعة والري تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة المختلفة، والتي من دورها أيضا تقديم كل الدعم لوزارة الزراعة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم المزارعين.

وأكد انه سيكون هناك تعاون دائم ومستمر بين اللجنة والوزارة وقياداتها، في كافة الموضوعات الملحة، للعمل على حسمها، وتدعيم خطوات الدولة، من أجل تحقيق ماهو في مصلحة المواطنين بما فيها الفلاح والمربي، فضلا عن ازالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية.

وأشار الجبلي إلى اهتمام الدولة بالحث العلمي وخاصة في قطاع الزراعي، باعتباره قاطرة التنمية والتطوير، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم كل الدعم من أجل التوسع في تطبيق البحوث العلمية الزراعية، للنهوض بالزراعة وتحسين وتطوير الإنتاجية والانتاج الزراعي.