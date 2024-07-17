كامل الوزير: أمامنا الكتير من العمل في ملف المصانع المتعثرة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:12 صباحاً - يارا الجنايني – أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يخص التراخيص والمصانع المتعثرة.

وأشار الوزير، في حوار على قناة إكسترا نيوز أمس،إلى إن إلغاء إجازة السبت، والعمل 6 أيام، سيسهم في تسريع إصدار التراخيص وحل المشكلات المرتبطة بها.

وتابع: زيادة أيام العمل ستتيح إصدار 7 أو 8 تراخيص أسبوعيا بدلاً من 5، مما يساعد في تسريع وتيرة النهضة الصناعية.

وقال الوزير ن قانون العمل يحدد ساعات العمل الأسبوعية بين 35 ساعة كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى، مما يعني أن العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع بواقع 7 ساعات يومياً يصل إلى الحد الأقصى القانوني لساعات العمل.

وأشار الوزير إلى أن قطاع السكك الحديدية والمصانع التابعة لوزارة الصناعة تعمل باستمرار، دون توقف، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم. هذه المصانع مرتبطة بخطط إنتاج وتصدير تتطلب العمل المتواصل لتحقيق الأهداف المحددة.

كما شدد الوزير على أن الموظفين في هيئة التنمية الصناعية يسهمون في تحقيق النهضة الصناعية لمصر، وأن زيادة أيام العمل لن تكون مشكلة للمستثمرين الذين قد يحتاجون لخدمات الهيئة يوم السبت. وأوضح أن الموظفين سيحصلون على حوافز إضافية مقابل العمل الإضافي، مما يضمن استفادتهم مادياً إلى جانب استفادة الدولة.

وأكد الوزير أن القرار لاقى ترحيباً واقتناعاً من الموظفين الذين بدأوا العمل يوم السبت دون مشاكل تُذكر.

وأشار إلى أن بعض الموظفين الذين قد يواجهون صعوبات في العمل يوم السبت أو بعد الساعة الثالثة عصرًا سيتم مراعاتهم دون مشاكل، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين حجم العمل المطلوب في هذه المرحلة وحقوق الموظفين والعاملين في هيئة التنمية الصناعية وجميع المصالح التابعة للوزارة.