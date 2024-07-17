"مبروك ظهور الحقيقة يا حدوتة".. شريف إكرامي يتغنى ببراءة رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، مصير كل من شارك في ترويج أشعة المنشطات التي تورط فيها لاعب بيراميدز رمضان صبحي، وبارك له على ظهور الحقيقة.

شريف إكرامي يتغنى ببراءة رمضان صبحي

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من أول يوم قولتلك مش هتكون كبش فدا..

مش هتكون كبش فدا للعشوائية والتخبط والجهل باللوائح..

مش هتكون كبش فدا للمسئولين الهواه..

المسئولين الغير مسئولين والغير مؤهلين..

انت مكمل يا رمضان وهتكمل في طريقك

لان اللي ربنا سَنَده محدش هيقدر عليه..

و عشان للاسف في الدنيا مش كل اللي بيغلط بيتحاسب..

بس المره دي، كل اللي غلط "هيتحاسب"

مبروك ظهور الحقيقة يا حدوته".

ونشر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورة له عقب اصدار خبر رفع الإيقاف عنه، وذلك قبل مواجهة الأهلي والفريق السماوي.

ونشرت الصفحة صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مكتوبًا عليها: "الحمدلله دائمًا وأبدًا".

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن هناك إتجاه من أجل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي على أن يشارك اللاعب أمام الأهلي، في المباراة القادمة.

