أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 38794

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 38794ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ285 على التوالي، إلى 38 ألفاً و794 شهيداً، و89 ألفاً و364 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر ضد العائلات في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 81 مدنياً، وإصابة 198 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، عبر شن طائراته غارات جوية وقصفا مدفعيا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.