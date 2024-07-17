نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من هذا اللاعب الجزائرى وموقف سيف الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن نادي الزمالك يقترب من التعاقد مع اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان، في الميركاتو الصيفي.



وتابع شبانة، أن مسؤولي القلعة البيضاء يرغبون في التعاقد مع لاعب شباب بلوزداد خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي بين اللاعب وناديه قيمتها ١٤٠ الف دولاى فقط.

الزمالك يقترب من هذا اللاعب الجزائرى وموقف سيف الجزيري



كما أكد شبانة على أن الزمالك مرحب بفكرة رحيل جميع أجانب الفريق وعلى رأسهم الجزيري إذا تقدم بعرض مرضي.



وشدد شبانة على ان الزمالك وضع حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد المستثني من قوائم الراحلين باعتباره احد اهم عناصر الفريق الابيض.