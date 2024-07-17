نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل نجم الأهلي السعودي لـ الدوري التركي بتوصية مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الأهلي السعودي رحيل اللاعب الفرنسي ألان سانت ماكسيمان الجناح الأيسر، لصفوف فريق فنربخشة التركي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويُعتبر السبب الرئيسي وراء خروج ماكسيمان، هو رغبة الأهلي في جلب تعاقدات قوية لتدعيم مركز الهجوم.



وافادت تقارير صحفية تركية أن فنربخشة قد حصل على اللاعب الفرنسي بنظام الإعارة مقابل 8 مليون يورو على أربع دفعات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تحمل الإدارة راتب اللاعب الفرنسي أثناء تواجده مع الفريق التركي.

وشارك ماكسيمان مع فريق أهلي جدة خلال الموسم الماضي 30 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصناعة 9 أهداف.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فناربخشة قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في التعاقد صفقات قوية على رأسها نجم الأهلي السعودي في الصيف الحالي.