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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الدينامو

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.

يذكر أن الاهلي فاز أمس بهدفين مقابل هدف على فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.