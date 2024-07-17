نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غصب جماهيري على السوشيال ميديا بسبب تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعدما أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز، اشعلت الجماهيري غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة سعر التذاكر.

وقد كشفت شركة تذكرتي عن سعر مباراة الأهلي ضد بيراميدز والتي تقام يوم الاثنين القادم الموافق 22 يوليو، على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وغضب جماهير النادي الأهلي من ارتفاع أسعار التذاكر، موضحون أنها مبالغ فيها، وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة يمين – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه



وتنطلق مباريات الجولة ال31 يوم السبت المقبل وتستمر حتي يوم الإثنين.



السبت 20 يوليو

طلائع الجيش ضد فاركو – 5:30 مساء – استاد جهاز الرياضة

البنك الأهلي ضد الاتحاد – 9:00 مساء – استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة – 9:00 مساء – استاد المقاولون العرب

الأحد 21 يوليو

المصري ضد المقاولون العرب – 5:30 مساء – استاد برج العرب

الداخلية ضد الزمالك – 9:00 مساء – استاد السلام

الإثنين 22 يوليو

الإسماعيلي ضد الجونة – 5:30 مساء – استاد الإسماعيلية

بيراميدز ضد الأهلي – 9:00 - استاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت ضد سموحة – 9:00 – استاد القاهرة