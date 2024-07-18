أخبار اليمن : الخارجية تُدين استهداف قاعدة عسكرية في باكستان

الخارجية تُدين استهداف قاعدة عسكرية في باكستان
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان وأسفر عن مقتل ثمانية جنود باكستانيين.
وجددت الوزارة في بيان، التأكيد على أن هذه الممارسات الارهابية لا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة، وأنها انعكاس بائس لمشروع صهيوني ينفذ عبر عناصر تكفيرية جندت نفسها لتشويه الأمة خدمة للصهيونية العالمية.
وجدد البيان موقف الجمهورية اليمنية الثابت المناهض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بوصفه تهديداً للأمن والسلم الدوليين ومنافياً للقيم الدينية والإنسانية.
وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعربت عن وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الباكستاني الشقيق في مواجهة الإرهاب.
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