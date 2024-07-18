نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ استطلاع رأي.. تامر حسني يستجيب للجمهور لتطوير خطة الغناء بالحفلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص نجم الجيل تامر حسني على الاستماع لرأي الجمهور حول فكرة الأغاني التي يفضلونها ويودون سماعها بالحفلات خاصة بأن تامر لم يقوم بغناءها مؤخرًا بشكل كبير.



خطة تامر حسني لمعرفة الأغاني المفضلة لدى الجمهور



وقرر تامر حسني عمل استطلاع رأي ليجعل الجمهور يختار الأغاني التي يفضلها ليقوم بغنائها نظرًا لكبر رصيده الفني وتنوعات الأغاني.

ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري هذه الاستطلاعات التي جمعت ما بين الأغاني القديمة والحديثة منها عرفت اللي فيها، حاسس بخوف، سي السيد، خنتك امبارح، اخترت صح، بعيش، لولاك حبيبي، قرب كمان، بابلتيني، وذلك لمعرفة رأي الجمهور استعداد للحفلات القادمة على رأسها حفلة مهرجان العلمين.



ترويج تامر حسني لحفل العلمين



ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة".



آخر أعمال الفنان تامر حسني في الغناء



أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين



وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من ايديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكمله

والسهره جامده معانا ولسه مبيته

واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى ومتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ميكرمش

هنعيش الدنيا مره ياعم فكها