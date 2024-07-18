محمد هنيدي يوضح الفرق بين المنطقة الشعبية والكمبوندات

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح النجم محمد هنيدي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج بيت السعد، الذي يقدمه الأخوين عمرو سعد وأحمد سعد.



وتحدث محمد هنيدي، عن رأيه في الفرق بين المناطق الشعبية والكمبوندات، وغيرها من الأمور



وقال:" كلهم ناس، وكلنا عايشين، بس الفرق إن المناطق الشعبية فيها التحام بين الناس، اللي يطبخ أكلة لازم ينزل لجاره، وبناخد رأي بعض في الجوازات، الجيران في إمبابة كان عندهم ترابط كبير غير الكمبوندات".



عمرو سعد لمحمد هنيدي.. إنت إنسان جميل

وفي سياق آخر، قال عمرو سعد عن بداية محمد هنيدي:" كل الفنانين في الوسط بيصدروا معاناتهم وظروفهم الوحشة قبل الشهرة، إلا محمد هنيدي، مع إنه شقي كتير جدا، واترفض من شغل كتير، ودا يوضح إنه إنسان جميل جدا".

وأما عن علاقته بشقيقه أحمد سعد في الطفولة أضاف: كنت بضرب أحمد سعد دايما، لازم كان ينضرب، لأنه كان شقي، حتى لو مكنش شقي كان لازم ينضرب لأني أكبر منه، وأنا كنت بنضرب من الأكبر مني.

آخر أعمال محمد هنيدي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم محمد هنيدي، مرعي البريموحيث شارك بجانبه مجموعة من الفنانين ومن بينهم: غادة عادل، نانسي صلاح، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، أحمد سلطان، محسن منصور، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.