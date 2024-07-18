نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بصوت الملحن والمطرب عمرو مصطفى وسط استمرار نجاحه على الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم عمرو مصطفى حصد إشادات الجمهور بصوته المميز وإبداعه الفني، من خلال طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ليها فيا".

والأغنية من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي، وتم طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعلى جميع المنصات،وتصدر الأغنية التريند فور نزولها.

حيث أثنى العديد من محبيه على استمرار نجاحه المتواصل على الساحة الفنية المصرية والعربية.

منذ بداية مشواره الفني، برز عمرو مصطفى كواحد من أبرز الملحنين في الوطن العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة والتي لاقت إعجاب الجمهور بفضل صوته الجميل وألحانه المتميزة.

وخلال السنوات الأخيرة، واصل عمرو مصطفى تألقه واستطاع الحفاظ على مكانته المرموقة في الساحة الفنية، مما عزز من إعجاب الجمهور به واستحواذه على مزيد من الإشادات والتقدير بفضل ما يمتلكه من موهبة فنية استثنائية.

ويأتي هذا التقدير الجماهيري للفنان عمرو مصطفى ليؤكد على استمرار نجاحه وتألقه في الساحة الفنية المصرية والعربية، مما يجعله واحدًا من أبرز النجوم المحبوبين لدى الجمهور.

كلمات أغنية ليها فيا

وتقول كلمات الأغنية الآتي: كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت احلام اعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا.. فرقتنا ياااا.. عمري ما نسيتها.. عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.



آخر أعمال عمرو مصطفى

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو مصطفى أغنية مستغني ، والتي تصدرت الترند فور نزولها،

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام

