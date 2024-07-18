نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تروج لحلقتها في "صاحبة السعادة" بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة كارمن سليمان ،لحلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، التي ستذاع يوم 25 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كارمن البوستر التشويقي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:" استنوني في حفلة مميزة ليلة صاحبة السعادة مع حبيبتي الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، ومجموعة من أروع الحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 ".

آخر أعمال كارمن سليمان

والجدير بالذكر أنه قد طرحت الفنانة كارمن سليمان، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية “حبايب قلبي” على قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بالإضافة لجميع المنصات الموسيقية المختلفة على أن تطرح باقي أغنيات الميني ألبوم خلال الأيام المقلبة على التوالي.

تفاصيل أغنية "حبايب قلبي"



وتأتي أغنية حبايب قلبي للفنانة كارمن سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين

انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى، يوم 11 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، وحقق حفل الكينج محمد منير والمطربة دينا الوديدي، وفرقة رقص فلسطينية، نجاحًا كبيرًا ضمن فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان،وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور.