أستاذ بجامعة الأزهر: لتعيش حياة زوجية سعيدة وهادئة عليك بهذا الأمر (فيديو)

قال أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد المهدي، إن كلمة "وحشتيني" تعتبر ختم الجودة للحياة الزوجية، وهو ما ترغب الزوجة فى سماعه من زوجها.





نصائح لحياة زوجية سعيدة

وأضاف المهدي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "تقول الزوجة إن زوجي راجل كريم جدًا ومحترم جدًا وما بيخلينا عايزين حاجة وطيب وحنين، كل الصفات قاعدة تقولها، بس عمره ما قال لي وحشتيني، كأن الكلمة دي كل لغات الحب، فبتبقى متشوقة فعلًا، هي زي ما تكون الكلمة عند الست، الختم اللي بيدي صلاحية للحاجة دي".

وأوضح أستاذ الطب النفس بجامعة الأزهر الشريف أن هناك بعض أنواع الحب لا تكون ظاهرة كما يجب، وهذا يعطي إعجازًا في التعبير القرآني، فالقرآن لم يتحدث عن الحب في الزواج، لكن تحدث عن المودة، التي تغلف الحب، المودة والرحمة، ويبدو أن المودة لغويًا أقوى بكثير من الحب، لأنها هي الحب العملي، فهي تودد كل طرف حتى الله سبحانه وتعالى قال (سيجعل لهم الرحمن ودا).

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.