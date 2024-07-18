العالم اليوم - جي دي فانس: نسعى لجعل أميركا أقوى.. وترامب الرئيس المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 06:24 صباحاً - دعا جاي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء مواطنيه إلى "اختيار مسار جديد" من خلال التصويت للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، معلنا أيضا قبوله رسميا ترشيح الحزب له.

وقال السيناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري: - ترامب سيكون الرئيس الأميركي المقبل. - نحتاج إلى قادة يجعلون الولايات المتحدة أقوى. - ترامب يمثل الأمل الأعلى للأميركيين في تحقيق الأمن والأمان. - أدعو الأميركيين إلى اختيار مسار جديد. - نبذل ما نستطيع بذله لبلدنا وسنقاتل من أجلها. - نسعى لجعل الولايات المتحدة أقوى. - سياسات بايدن أغرقت بلدنا بالبضائع الصينية. - نتعهد معكم على تحقيق أفضل طريق لأبنائنا وأحفادنا. - سنعمل على إصلاح ما تسبّبت به سياسات بايدن. - نلتزم بدعم الطبقة العاملة، وسنبذل جهدنا لتأمين وظائف للأميركيين. - نسعى لتطور بلدنا والحفاظ على شعبنا. - الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أميركا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى.

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