مرض وضغوط ومخاوف.. هل أصبح قرار بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة قريبا؟

أعلن البيت الأبيض، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا (كوفيد 19) للمرة الثالثة، مما أدى إلى توقف جولته الانتخابية في نيفادا وأثار موجة من التكهنات حول مستقبله السياسي.





ووصفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية توقيت إصابة بايدن بأنه "جاء في أسوأ وقت ممكن"، ما وضع حملة بايدن الانتخابية في موقف حرج.

هذا التطور يأتي في وقت تعاني فيه حملة بايدن من الانتقادات حول أدائه في المناظرة الأولى مع الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحملة.

إصابة بايدن بكوفيد 19 جاءت في فترة حساسة للغاية، حيث تتعرض حملته لضغوط متزايدة

مصدر ديمقراطي مطلع على المناقشات داخل البيت الأبيض أفاد لمجلة "بوليتيكو" بأن هذا التوقيت يذكر الجميع بعمر بايدن المتقدم، مما يعزز المخاوف داخل الحزب الديمقراطي بشأن قدرته على تحمل أعباء الرئاسة لفترة ثانية.

تصاعد المخاوف بشأن قدرات بايدن

تتصاعد المخاوف داخل الحزب الديمقراطي بشأن قدرة الرئيس جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، على الاستمرار في السباق الرئاسي وتحمل مسؤوليات المنصب لفترة ثانية.

هذا الوضع يضع الحزب في موقف حرج، حيث يتعين عليهم دراسة الخيارات بعناية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل الحملة الانتخابية.

رغم الضغوط المتزايدة، يبدو أن بايدن لا يزال مصممًا على الترشح لولاية ثانية.

وفقًا لمجلة "بوليتيكو"، فقد أبلغ الرئيس حلفاءه سرًا أنه قد يعيد النظر في قراره فقط إذا أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضًا كبيرًا في تأييده.

تصريحاته الأخيرة تعكس موقفه الثابت، لكنه أشار في مقابلة مع شبكة "بي إي تي نيوز" إلى أنه قد ينسحب "إذا ظهرت لدي بعض الحالات الطبية"، مما يثير تساؤلات حول تأثير إصابته الحالية بكوفيد 19 على قراره.

ضغوط داخلية للانسحاب

كشفت "بوليتيكو" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالضغوط التي يواجهها بايدن من داخل حزبه.

فقد أخبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بايدن في محادثة خاصة بأن الحزب قد يستفيد من انسحابه. هذا الكشف جاء بالتزامن مع إعلان إصابة بايدن، مما زاد من التكهنات حول مستقبله في السباق الانتخابي.

أشارت المجلة إلى أن أكثر من 12 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس دعوا علنًا إلى انسحاب بايدن، بينما أعرب آخرون عن تحفظاتهم بشأن قدرته على هزيمة ترامب في الاجتماعات الخاصة.

اقتناع غير معلن

قال مستشار ديمقراطي كبير لشبكة سي إن إن، بشرط عدم الكشف عن هويته: "المحادثات الخاصة مستمرة.. إنه متقبل وليس متحديًا كما هو الحال علنًا".

وأضاف المستشار: "لقد انتقل من القول: كامالا (هاريس نائبة الرئيس) لا تستطيع الفوز، إلى: هل تعتقد أن كامالا تستطيع الفوز؟ لا يزال من غير الواضح إلى أين سيتجه، لكنه يبدو مستعدًا للاستماع".

هذه الضغوط الداخلية تجعل موقف بايدن صعبًا للغاية، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بتغيير في قيادة الحزب. يجد الحزب الديمقراطي نفسه في موقف يحتاج فيه إلى تقييم الوضع بعناية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل الحملة الانتخابية والرئاسة الأمريكية.

فرصة للجمهوريين في ظل غياب بايدن

مع غياب الرئيس جو بايدن عن الساحة العامة في هذا التوقيت الحرج، يفتح المجال أمام خصومه الجمهوريين لاستغلال الفرصة لصالحهم. يتزامن غيابه مع تقديم المرشحين الجمهوريين لحملاتهم الانتخابية في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي، مما يضع بايدن في موقف غير مواتٍ.

هذا الغياب يسلط الضوء على التباين الكبير بين صورة دونالد ترامب كرمز للقوة والصمود، خاصة بعد نجاته من محاولة اغتيال مزعومة، وبين صورة بايدن الذي يعاني من المرض ويبدو متقدماً في السن. هذا التباين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الناخبين الأمريكيين، حيث تستغل حملة ترامب هذا الفارق لتعزيز موقفه.

استراتيجية مثيرة للجدل

في محاولة للتعامل مع الأزمة، لجأت حملة بايدن إلى استراتيجية غير تقليدية أثارت الكثير من الجدل.

ونشرت الحملة تغريدة على حساب بايدن تقول: "أنا مريض..." ثم أكملت الجملة بتغريدة أخرى تقول: "...من إيلون ماسك وأصدقائه الأثرياء الذين يحاولون شراء هذه الانتخابات".

هذا الأسلوب أثار استياء بعض حلفاء بايدن الذين رأوا أنه يفتقر إلى الجدية المطلوبة في مثل هذه الظروف.

يشير هذا الخلاف الداخلي إلى حالة من الارتباك داخل حملة بايدن حول كيفية التعامل مع الموقف الحرج، كما يرى البعض أن الرد بهذه الطريقة لا يتناسب مع خطورة الوضع، ويعكس عدم توافق داخل الفريق حول أفضل السبل للتعامل مع التحديات الحالية.

تضع هذه الضغوط المتزايدة الرئيس بايدن في موقف صعب، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بتغيير في قيادة الحزب الديمقراطي. يتعين على بايدن وفريقه إعادة تقييم الاستراتيجية واتخاذ قرارات حاسمة لضمان استمرارية الحملة الانتخابية بشكل فعال.