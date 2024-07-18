نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيا التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين مساء الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التعاون السياسيي والتجاري والاقتصادي وفي مجال الطاقة.

وأضاف الكرملين في بيان: "بوتين وولي العهد السعودي أشارا إلى أهمية استمرار التنسيق في أوبك بلس لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة"، وأشار البيان إلى أن الزعيمين بحثا التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.

وذكر البيان أن الرئيس الروسي أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الودية بين البلدين