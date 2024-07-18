لهذا السبب.. رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم رامي جمال، تريند قوائم موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم " برود ببرود".

وطرح "جمال" أغنية "برود ببرود" يوم الإثنين الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطت الأغنية حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، لذلك إحتلت المركز السادس ضمن قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

تفاصيل أغنية “برود ببرود”



أغنية "برود ببرود" من كلمات احمد العزب، الحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت.



آخر أعمال رامي جمال



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم رامي جمال الغنائيه، هي أغنية "يا دمعي" حيث تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أرچي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.